Ein Baby für das Königreich, ein Königreich für ein Baby

Meghan Markle und Prinz Harry erwarten im Frühling ihr erstes Kind. Internetnutzer sprachen bereits vom "Brexit-Baby" - weil es der erste royale Nachwuchs nach dem Brexit sein dürfte.

Auf die Royals, das darf man mit Fug und Recht behaupten, ist Verlass. Während Großbritannien gerade von bedrückenden Brexit-Meldungen überschwemmt wird und die Regierung in Westminster von einer Krise in die nächste schwankt, ist es wieder einmal die Königsfamilie, die für gute Stimmung sorgt: Die Herzogin und der Herzog von Sussex hatten im Mai geheiratet und erwarten ihr erstes Kind. Sie seien "hocherfreut", die Nachricht bekannt zu geben. Das verkündete der Kensington-Palast am Montag, nachdem Meghan Markle und Prinz Harry nur Stunden zuvor im australischen Sydney für ihre erste gemeinsame Auslandsreise gelandet waren. Auch Königin Elisabeth II. sei "entzückt" - ebenso wie der Rest der royalen Familie und die Mutter der 37-jährigen Ex-Schauspielerin.