Ein extrem teures Stück Beton: Parkplatz in London um 290.000 Euro verkauft

In London wird ein Parkplatz für knapp 290.000 Euro verkauft. Für die Bewohner der britischen Millionenmetropole sind solche Preise ein großes Problem.

Der Platz Nummer K28 im Parkhaus in der Basil Street im Londoner Stadtteil Knightsbridge unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von anderen Stellflächen dieser Welt: Mit seinem grauen Betonboden, den weißen Wänden und der grellen Neonröhrenbeleuchtung bietet er das, was man gemeinhin von einem Parkplatz erwartet. Und doch unterscheidet er sich in einer Sache, nämlich in seinem Preis. Denn der Kaufpreis der rund zehn Quadratmeter großen Fläche liegt bei 250.000 Pfund, knapp 290.000 Euro.

Selbst in Zeiten ...