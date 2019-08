Ein Fünftel der Menschen in Konfliktregionen psychisch krank

Derzeit sind laut UNO weltweit fast 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Diese höchste Zahl an Betroffenen seit dem Zweiten Weltkrieg hat hohe Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. 22,1 Prozent der Menschen aus Konfliktregionen sind aktuell psychisch krank. Das hat eine Übersichtsarbeit ergeben, die vor kurzem (20. Juli) in der britischen Medizinfachzeitschrift "The Lancet" erschienen ist.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Fast 70 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht