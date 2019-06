Ein gefährlicher Trend: Selfies auf Bahngleisen

Für Fotos haben sich zwei 14-jährige Mädchen auf Bahngleisen in Lebensgefahr gebracht. Sie posierten am Hauptbahnhof in Hof (Bayern), um Selfies für soziale Medien zu machen, wie die deutsche Bundespolizei berichtete. Beamte holten sie von den Gleisen, brachten sie zu ihren Eltern und verhängten ein Verwarnungsgeld von je 25 Euro. Der gefährliche Vorfall hatte sich am Montag ereignet. "Vor allem Mädchen machen Fotos auf Bahngleisen, um ihre Freundschaft zu demonstrieren", sagte Polizeisprecher Manfred Ludwig. Die zwei verbundenen Schienen und die scheinbar unendlichen Gleise würden als Symbol für unendliche Freundschaft verstanden. Die Gefahr werde unterschätzt. Hohes Tempo, lange Bremswege und Sogwirkung machen die Aktionen riskant, warnt die Polizei.

Quelle: SN, Dpa