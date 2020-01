Vor 100 Jahren sagten die USA dem Alkohol den Kampf an. Als Segen für Gesundheit und Gesellschaft geplant, veränderte die Prohibition das Land. Ihre Spuren findet man noch heute.

Die Gäste klopfen fast lautlos an der nur schwach beleuchteten Tür. Kurz darauf stehen die heimlichen Trinker im Reich des Verbotenen: einem "Speakeasy", in dem Hochprozentiges illegal über den Tresen geht. So oder so ähnlich verewigte Hollywood das Image der ...