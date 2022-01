Ein Mann bei Geiselnahme in Texas freigelassen

Bei der Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas ist eine der Geiseln unverletzt freigelassen worden, teilte die örtliche Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Die Geiselnahme in der Kleinstadt Colleyville in der Nähe von Dallas hat vor mehreren Stunden begonnen, die genaue Anzahl der Geiseln ist noch unklar. Der Geiselnehmer versucht laut Berichten amerikanischer Medien die pakistanische Terroristin Aafia Siddiqui freizupressen.

SN/APA/GETTY IMAGES/EMIL LIPPE Geiselnahme in Colleyville (Texas)