Ein Metzger wird zum Internet-Star

Seit mehr als einem Jahr dreht Alex regelmäßig mit seinem Vater Christoph und seiner kleinen Schwester Madita kurze Videosequenzen, in denen er eine Auswahl an Fleischsorten mit lautstarker Stimme in der Metzgerei feilbietet. Im Hintergrund dudelt meist der "Böhmische Traum" per Musikanlage. Die Videos werden dann immer gegen sechs Uhr früh auf den Social-Media-Kanälen hochgeladen und oftmals hunderttausendfach geklickt.

Große Resonanz

"Nur Alex darf mich am Morgen so anschreien", scherzt ein Fan in einem Kommentar samt Herz-Emoji. Ein anderer schreibt, er mache gerade seinen Führerschein und werde, sobald er bestanden habe, direkt zu ihnen kommen. "Die Videos sind mittlerweile meine Tagesroutine. Gibt nichts Schöneres, als morgens von Alex und Madita angeschrien zu werden", kommentiert jemand anderes unter einem seiner Videos. Auf Tiktok bekam die Metzgerei nun schon über 1,5 Millionen Likes für die Videos. Auf Instagram und Tiktok hat der Influencer plattformübergreifend mittlerweile mehr als Hunderttausend Follower.

Er ist auch Fleischsommelier

Richter, der sich seit 2019 nach einer Fortbildung auch Fleischsommelier nennen darf, kann sich den Erfolg so richtig aber auch nicht erklären. "Wir machen ja im Prinzip eigentlich immer das Gleiche. Es ist ja immer der ,Mettwoch'." Er glaube aber auch, Grund für die Vielzahl an Aufrufen sei "das Authentische" an den Videos: "Wir verstellen uns nicht für die Kamera, sondern wir sind diese typischen Fleischer und das soll ja auch so bleiben in den Videos."

Richter selbst hatte sich zuvor lange Zeit überhaupt nicht mit Social Media beschäftigt. Er habe zwar ein Tiktok-Konto gehabt und sich abends auf der Couch ab und zu Videos auf den Plattformen angeschaut, aber er sei "nie so wirklich der Typ" dafür gewesen. "Und deswegen war es eigentlich auch so überraschend für mich, dass es überhaupt so gut ankam bei den Leuten", sagt er.

Der Erfolg im Internet wirkt sich auch auf die Kundschaft in der Metzgerei aus. "Also ich staune wirklich jeden Tag selber, wie viele Leute hier schon morgens um Viertel vor sechs stehen. Das ist Wahnsinn." Die Produktion habe sich seither fast vervierfacht, beim Fleischkäse sogar noch deutlich mehr. Früher, bevor die Videos viral gingen, habe die Metzgerei etwa jeden Monat 50 Kilogramm Leberkäse produziert, sagt Richter. "Und jetzt sind wir jede Woche bei 200 Kilogramm."

Immer weniger Metzgereien

Dabei ist es keine Selbstverständlichkeit für Metzgereien in Deutschland, so erfolgreich einen Betrieb zu führen. Im Durchschnitt schließen jedes Jahr etwa 800 Fleischereien, während nur rund 500 neu eröffnet oder übernommen werden, wie der Deutsche Fleischer-Verband mitteilte. Die Zahl der Schließungen im Jahr 2022, die mit 1088 höher als üblich war, sei vermutlich auf die massiv gestiegenen Kosten für Material und Energie sowie den Mangel an Personal und die hohe Inflation zurückzuführen.

Dass die Zahl der Betriebe und Filialen seit Jahren zurückgehe, liege jedoch weniger an einem Sterben der bestehenden Fleischereien, sondern vielmehr an einer zu geringen Anzahl von Neugründungen und Übernahmen bestehender Betriebe, sagt Reinhard von Stoutz, Geschäftsführer des Deutschen Fleischer-Verbandes. Die meisten Fleischereien stünden wirtschaftlich stabil da und seien vor allem dann erfolgreich, wenn sie langfristige Trends behutsam aufgreifen. Zu diesen Trends zählt von Stoutz veränderte Ernährungsgewohnheiten und mehr Aufmerksamkeit für eine artgerechte Tierhaltung und qualitativ hochwertiges Fleisch.

Die Oma hilft mit

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalte sich aber schwierig - auch in Wolsdorf, sagt Vater Christoph Richter, der sich mit der Metzgerei 2002 selbstständig machte. "Anfangs haben wir aus einer Garage heraus gearbeitet und die Ware auf zerbeulten Blechen in einer Styroporbox mit einem kleinen Auto an die Kunden ausgefahren", schildert der Inhaber. "Die Sachen stehen noch heute auf dem Dachboden. Das schmeiße ich auch niemals weg. Da hängen so viele Erinnerungen dran, wie alles anfing."

Auch der Uropa von Alex war schon Metzgermeister und hatte in Schlesien eine eigene Metzgerei. "Nach dem Krieg vertrieben, ist mein Uropa dann mit meinem Opa in den Ruhrpott geflüchtet. Dort hat er dann meine Oma kennengelernt", erklärt er. Irgendwann seien sie dann in Helmstedt gelandet, in der Nähe von Wolsdorf. Seine 84-jährige Großmutter arbeitet auch heute noch mit im Familientrieb und steht am Verkaufstresen. "Ich glaube, die kriegen wir auch nicht raus. Die macht das mit Leib und Seele", erzählt er stolz.

Alex' Traumberuf früher war Pilot. "Aber ich sage es so, wie es ist: Ich war zu faul in der Schule." Irgendwann fing er an, bei seinem Vater im Betrieb mitzuarbeiten. "Und dann habe ich gemerkt, das macht eigentlich echt Spaß und es ist ein cooler Beruf", sagt Alex. Dass er mit seinen Fleisch-Videos nun Millionen Menschen erreicht und begeistert, habe ihm einen weiteren Schub gegeben. "Neulich war ein kleines Mädchen da, die Kleine war erst neun. Die hat fast geweint, als ich kam. Und das freut einen dann selber, wenn die Kids Spaß daran haben und sich über die Videos freuen."