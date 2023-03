Nach Attacke im Trentino fordern Experten Aufklärung.

Sie sind eigentlich scheu und vorsichtig gegenüber Menschen. Kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Bär und Mensch, kann es aber kritisch werden. Erst am Sonntag wurde, wie berichtet, in einem Wald im Trentino ein Wanderer mit Hund von einem Bären angegriffen und mit Verletzungen an Kopf und Arm in ein Spital gebracht. Es war nicht der erste Fall in der Region. Der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti, sprach sich daraufhin erneut für die Tötung von Problembären aus.

In ...