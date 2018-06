Ein Sechstel der EU-Haushalte sind personell überbelegt

In der EU sind 16,6 Prozent aller Haushalte überbelegt. Das heißt, die Anzahl der Zimmer liegt unter dem Bedarf einer Familie. Dieser Anteil ist in Rumänien mit 48,4 Prozent am höchsten, Zypern weist hingegen nur 2,4 Prozent Haushalte mit zu wenigen Wohnräumen auf. Österreich liegt laut Eurostat mit 15,2 Prozent unter dem EU-Durchschnitt.

SN/APA (Keystone)/GEORGIOS KEFALAS Prekärste Wohnsituation wurde in Rumänien ermittelt