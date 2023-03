Ein Stück Elsass im Dschungel

In Malaysia wurde das Zentrum der Stadt Colmar nachgebaut, Hallstatt-Flair weht in China.

Bereits seit 2012 gibt es Hallstatt-Flair in China.

Das romantische Welterbe-Städtchen Colmar in seiner Asien-Version: Croissants inklusive.

Die sanfte Stimme von Charles Trenet erklingt aus Lautsprechern, vorbei an bunten Fachwerkhäusern mit Erkern und Türmchen. Menschen schlendern über das Kopfsteinpflaster, aus einer Boulangerie strömt der Duft knuspriger Croissants. Typisch Frankreich, mag man meinen, wären da nicht der Monsunregen und der Dschungel ringsum. Des Rätsels Lösung liegt in Malaysia. Eine Autostunde nordöstlich der Hauptstadt Kuala Lumpur steht ein Nachbau des Welterbestädtchens Colmar im Elsass. Der Name des Klons im Regenwald: Colmar Tropicale.

Die Idee hatte Malaysias Ex-Regierungschef ...