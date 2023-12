Ein Tag zu Ehren der Jungfrau Maria

Traditionell legt der Papst am 8. Dezember Blumen an der Marienstatue auf der Piazza di Spagna nieder.

In Rom legt der Papst traditionell am 8. Dezember einen Blumenstrauß auf der Piazza di Spagna am Fuße einer mehr als elf Meter hohen Marmorsäule nieder, die eine Marienstatue zu Ehren der unbefleckten Empfängnis trägt. Der französische Marienwallfahrtsort Lourdes schließt sich der Tradition an: Tausende Rosen werden in der Grotte zu Füßen der Muttergottes niedergelegt.

In Kolumbien wird in der Nacht auf den 8. Dezember zu Ehren Marias die "Noche de las velitas" (Nacht der kleinen Kerzen) begangen. Landesweit werden in den Häusern und Straßen Kerzen und Lampions entzündet, in der Hoffnung, dass Maria das Leuchten sieht und die Häuser segnet. Menschen treffen sich im Freien, Chöre singen auf den Straßen und oft gibt es auch ein Feuerwerk.

Einzigartig ist in Nicaragua die Griteria (Geschrei). In der Nacht auf den 8. Dezember huldigen die Menschen der Gottesmutter lautstark - mit Feuerwerken, Trommeln und Geschenken. In manchen Häusern gibt es schön hergerichtete Marienaltäre, Menschen werden in Gruppen eingelassen und versammeln sich darum. Sie rufen inbrünstig: "Quien causa tanta alegria?" ("Wer verursacht so viel Freude?") "Die Empfängnis von Maria", lautet die Antwort der Familien.