Ein Todesopfer durch Tropensturm "Laura" in Haiti

Durch den Tropensturm "Laura" ist ein Mensch in Haiti ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes starb eine Zehnjährige am Sonntag, als ein Baum auf ein Haus stürzte. Häuser standen unter Wasser, Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Unterdessen rückte der Tropensturm "Marco" in Richtung der US-Golfküste voran, wo er am Montag in Hurrikan-Stärke Louisiana erreichen könnte.

SN/APA (AFP)/- Satellitenaufnahme von den Stürmen "Marco" und "Laura"