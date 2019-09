Bei einem Brand in einem Pflegeheim im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei in Trier mitteilte.

SN/APA (dpa)/Christian Schulz Ursache für Feuer in Pflegeheim unklar