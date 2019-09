Ein Toter bei Crash zwischen Zug und Lkw in Japan

In Japan sind beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen ein Mensch ums Leben gekommen und mehr als 30 Personen leicht verletzt worden. Zu dem spektakulären Unfall bei einem Bahnübergang der Tokioter Nachbarstadt Yokohama kam es am Donnerstag, als der Lkw kurz vor Mittag aus ungeklärter Ursache an dem Übergang stehen blieb.

SN/APA (AFP)/KAZUHIRO NOGI Lkw blieb bei Bahnübergang stehen