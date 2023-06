Ein Toter bei heftigem Regen mit Überschwemmungen auf Kuba

Bei heftigen Regenfällen mit Überschwemmungen im Zentrum und im Osten Kubas ist ein Mensch zu Tode gekommen, tausende weitere sind wegen der Niederschläge evakuiert worden. "Die Schäden an Häusern, Straßen und in der Landwirtschaft sind enorm", schrieb Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel am Samstag im Onlinedienst Twitter. "Die Arbeit zum Schutz und zur Evakuierung der Familien wird fortgesetzt." Díaz-Canel rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf, da die Regenfälle anhielten.

BILD: SN/APA/ACN/RODOLFO BLANCO CUE Die Unwetter in Kuba sorgen vielerorts für Hochwasser