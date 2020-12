Ein Toter bei heftigen Schneefällen in Japan

Bei heftigen Schneefällen in Teilen Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, wurde der 70-Jährige am Vorabend unter einem schweren Schneeräumgerät tot gefunden. Er sei scheinbar bei der Arbeit zusammen mit dem Gerät in einen Fluss gestürzt. Eine extreme Kaltluftfront hat in vielen Teilen des Landes zu massiven Schneefällen geführt. Die Regierung rief die Bewohner auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

SN/APA (AFP)/STR Teilweise heftiger Schneefall in Japan