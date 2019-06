Ein Toter bei Helikopter-Absturz in Manhattan

Beim Absturz eines Hubschraubers auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr der US-Ostküstenmetropole am Montag auf Twitter. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte am Unglücksort, der Hubschrauber habe versucht, auf dem Hochhausdach notzulanden.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Die Feuerwehr bestätigte ein Todesopfer