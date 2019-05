Ein Toter bei Tornado in US-Staat Ohio

Bei einem Tornado, der am Dienstag weite Teile des US-Staats Ohio verwüstet hat, ist ein Mensch ums Leben gekommen. In der Stadt Celina starb ein 81-Jähriger, als ein Auto in sein Haus krachte. Zahlreiche weitere Personen wurden verletzt. Rund fünf Millionen Einwohner waren ohne Strom, wie Behördenmitarbeiter sagten. In der Stadt Dayton beschädigte der Tornado Häuser und entwurzelte Bäume.

SN/APA (AFP/Getty)/Matthew Hatcher Zahlreiche Menschen wurden verletzt