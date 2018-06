Ein Toter nach Gewittern und Starkregen in Frankreich

In Frankreich sind weiter schwere Gewitter und Starkregen niedergegangen. In der Normandie wurde am Dienstag ein Autofahrer tot in seinem Fahrzeug gefunden. Das Auto soll auf einer überfluteten Straße umgestürzt sein. Wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Eure auf Anfrage berichtete, werden die genauen Umstände des Unfalls in dem Ort Piseux etwa 100 Kilometer westlich von Paris noch geklärt.

SN/APA (AFP)/JEAN-FRANCOIS MONIER So manche Stra§e Frankreichs wurde unbefahrbar