Ein Toter nach schweren Unwettern in Katalonien

Nach schweren Überschwemmungen infolge sintflutartiger Regenfälle in Katalonien ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, berichteten die Behörden am Mittwoch. Auch in Südfrankreich haben Unwetter zu Schäden und Verkehrsbehinderungen geführt.

SN/APA (AFP)/ERIC CABANIS Starkregen führte zu Überschwemmungen