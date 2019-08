Ein Toter und acht Verletzte bei Messerattacke in Frankreich

Bei einer Stichwaffenattacke in Frankreich sind am Samstag ein Mann getötet und acht weitere Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger sei gestorben, drei der übrigen Opfer seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Lyon mit. Der mutmaßliche Täter sei an einer Metro-Station am Rande von Lyon mit einem Messer und einem Grillspieß auf die Menschen losgegangen.

SN/APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES Die Polizei sperrte den Tatort ab.