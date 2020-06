Ein Toter und elf Verletzte nach Schüssen in Minneapolis

In der US-Stadt Minneapolis sind ein Mann durch Schüsse getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Dies teilte die Polizei der im Bundesstaat Minnesota gelegenen Stadt Sonntagfrüh auf Twitter mit. Die Verletzungen der elf seien nicht lebensbedrohlich. Am Samstag wurde indes in der US-Metropole Seattle in einer von Demonstranten eingerichteten "autonomen Zone" ein 19-Jähriger erschossen.

SN/APA (AFP/GETTY)/David Ryder Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar