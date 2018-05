Ein Toter und Verletzte bei Messerangriff in Flensburg

Die deutsche Bundespolizei hat einen Messerangriff in einem Intercity-Zug in Flensburg bestätigt. Es gab einen Toten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Auf die Frage nach einem möglichen terroristischen Hintergrund sagte der Sprecher: "Ein terroristischer Hintergrund ist mir nicht bekannt."

SN/APA (Archiv/dpa)/Friso Gentsch Die Polizei ermittelt