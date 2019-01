Die Polizei in Dortmund machte einem Ehepaar eine zweifelhafte Freude. Dieses war ausgerechnet am Tag der Hochzeit in seiner Limousine zu schnell unterwegs und wurde geblitzt. Nun bat der 26-jährige Bräutigam und Fahrer um das damalige Radarfoto als Erinnerungsstück. Das Original sei leider vernichtet worden. "Wir konnten aushelfen", schreiben die Beamten auf Facebook und veröffentlichten das liebevoll verfremdete Bild: "Wir wünschen von Herzen eine glückliche Ehe!"

Quelle: SN, Dpa