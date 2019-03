Einbeiniger Ex-Marinesoldat in Rekordzeit über Atlantik

Der einbeinige ehemalige britische Marinesoldat Lee Spencer hat den Atlantik in Rekordzeit durchrudert. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter teilte der 49-Jährige mit, er habe am Montag um 01.30 Uhr (Ortszeit) die Küste von Französisch-Guayana erreicht. Spencer war am 9. Jänner vom portugiesischen Portimao mit einem speziell angefertigten Einmannruderboot in See gestochen.

SN/APA (AFP)/JODY AMIET Spencer unterbot den bisherigen Rekord um 36 Tage