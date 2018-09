Es war ein ungewöhnlicher, höchst kurioser Beutezug: Unbekannte Einbrecher haben aus einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen den Stöpsel der Badewanne gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter am Sonntag in die leerstehende Wohnung in Kempen eingedrungen und hatten dort sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Laut Polizei nahmen sie aber nicht nur den Badewannenstöpsel mit, sondern auch zwei Türscharniere sowie die Abdeckungen der Lichtschalter. Die Täter verschwanden spurlos.

Quelle: SN, Dpa