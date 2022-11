Einbrecher stahlen wertvollen Keltenschatz

Die Täter durchschnitten in der Nacht Kabeln in einem Verteilerzentrum und legten damit Telefonie und Internet lahm. Der Einbruch in das Keltenmuseum Manching wurde erst viel später bemerkt.

Der Schock über den Diebstahl des größten keltischen Goldfundes des 20. Jahrhundert aus dem Keltenmuseum in Manching bei Ingolstadt (Bayern) ist groß. Bürgermeister Herbert Nerb sprach in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk von einer "kompletten Katastrophe; wie in einem schlechten Film".

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag im Keltenmuseum in Manching gab Guido Limmer, Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA), Details zu dem Einbruch bekannt. So sei es am Dienstag um 01.17 Uhr zu einer Störung im Verteilerzentrum der Telekom in Manching gekommen. Dieses sei rund einen Kilometer vom Tatort entfernt. "Hier wurden bestimmte Kabeln beschädigt und abgezwickt. Die Folge war, dass Internet und Telefonie ganz ausfielen." Neun Minuten später (01.26 Uhr) sei im Museum eine äußere Fluchttür aufgehebelt worden. Aufgrund des Internetausfalls sei dies aber von der Sicherheitsfirma unbemerkt geblieben. Vermutlich waren mehrere Täter am Werk.

Sie hebelten im ersten Stock eine weitere Türe auf und brachen eine im Boden eingelassene Vitrine auf, in der sich der aus 483 Münzen bestehende Goldschatz befand. Außerdem beschädigten sie eine Vitrine, in der sich weitere drei Münzen befanden. Wiederum neun Minuten später, um 01.35 Uhr, verließen sie das Gebäude. Videoaufzeichnungen gab es vorerst nicht.

Der Ausfall von Telefonie und Internet sei bei der Telekom bemerkt worden, sagte Limmer. Gegen vier Uhr früh wurde die Polizei informiert, dass Alarmanlagen bei Banken beeinträchtigt sein könnten. Es wurden Streifen in die Gegend entsandt. Dass in das Museum eingebrochen worden war, bemerkten Mitarbeiter erst gegen 9.45 Uhr.

Die Polizei richtete die nach einer keltischen Siedlung benannte Soko "Oppidum" ein. Derzeit würden Spuren wie Fingerabdrücke ausgewertet. Die Polizei befragt und sucht auch Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Ermittler seien im Austausch mit Kollegen in Dresden und Berlin, da es Parallelen zu Kunstdiebstählen im Grünen Gewölbe und im Bode-Museum geben könnte, sagte Limmer. Auch Europol und Interpol wurden informiert, der Schatz in internationalen Datenbanken als gestohlen ausgeschrieben.

Rupert Gebhard, Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München, betonte am Mittwoch die große archäologische Bedeutung des Goldschatzes, der laut Museum aus dem zweiten oder frühen ersten Jahrhundert v. Chr. stammen dürfte. Entdeckt wurde der Schatz im Jahr 1999 bei regulären archäologischen Ausgrabungen - er gilt als größter keltischer Goldfund des 20. Jahrhunderts. Der ideelle Wert sei unmöglich zu beziffern, sagte Gebhard. Der Materialwert der Beute mit einem Gesamtgewicht von 3,72 Kilogramm liege dem aktuellen Goldpreis nach bei rund 250.000 Euro. Der Marktwert wiederum betrage insgesamt 1,6 Millionen Euro. Der Goldschatz sei aber so bekannt, dass es schwierig werden dürfte, diesen zu verkaufen.

Alle Beteiligten hoffen, den Schatz zurück zu bekommen. Die schlimmste Option ist aber, dass die Münzen eingeschmolzen würden. "Das bedeutet natürlich einen Totalverlust", sagte Gebhard.