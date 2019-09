Einbruch und Juwelendiebstahl im Trump Tower

Kurz vor dem Eintreffen von US-Präsident Donald Trump in New York hat die Polizei Ermittlungen zu Einbrüchen im luxuriösen Trump Tower aufgenommen. Aus zwei Wohnungen seien Schmuckstücke im Gesamtwert von 353.000 Dollar (320.036,27 Euro) gestohlen worden, berichtete am Sonntag unter anderem die "New York Times".

SN/APA (AFP/GETTY)/SPENCER PLATT Aus zwei Wohnungen seien Schmuckstücke gestohlen worden