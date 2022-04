Eine Amigo-Affäre kommt erneut vor Gericht

Funktionäre einer Sparkasse im benachbarten Oberbayern verprassten Geld unter anderem in Österreich. Der Fall, der sogar schon den deutschen Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigte, kommt jetzt in München nochmals vor Gericht. Angeklagt sind der frühere Vorstandschef der Sparkasse Miesbach-Tegernsee und der ehemalige Landrat, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bank war.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee in Bayern saß das Geld für die Funktionäre über Jahre recht locker (Symbolbild).