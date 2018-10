Eine Chance für Roma-Kinder

Welche Erfahrungen die Diakonie in Siebenbürgen mit ihrem Tageszentrum für junge Menschen bisher gesammelt hat, und wie es weitergehen kann.

Glanz und Elend liegen auch in Rumänien dicht beieinander. Siebenbürgen glänzt mit schöner Landschaft sowie reizvollen Dörfern und Städten wie dem historisch aufsehenerregenden Hermannstadt (Sibiu). Es war 2007 europäische Kulturstadt, im kommenden Jahr wird hier ein informeller EU-Gipfel stattfinden so wie heuer im Herbst in Salzburg. Die Rumänen sind stolz auf ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union, allerorten weht die Flagge mit den zwölf Sternen.