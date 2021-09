Eine ganz andere Geschichte über 9/11

Gestrandet bei Freunden in Neufundland. 11. September 2001: 39 Großraumjets mussten in einer kanadischen Kleinstadt landen. Der Ausgangspunkt für viele kleine und große, traurige und lustige Erlebnisse.

Als Flugkapitän Reinhard Knoth am Morgen des 11. September 2001 mit seinem Lufthansa-Jumbojet Frankfurt am Main verließ, dachte er nicht im Traum daran, dass diese Reise für ihn und seine 375 Passagiere in der Kleinstadt Gander auf Neufundland enden würde. Knapp zwei Stunden vor der planmäßigen Ankunft am New Yorker JFK-Airport verkündete er über das Bordmikrofon, dass aufgrund einer Überlastung des Luftraums ein Zwischenstopp in Neufundland erforderlich sei. Als die Boeing 747-200 dann in Gander gelandet war, klärte er die ...