Eine gehasste Heldin: Die Deutsche, die im Stierkampf Karriere macht

Sie kämpft gegen bis zu 600 Kilo schwere Bullen - in Spanien und Portugal liebt man sie dafür. In ihrer deutschen Heimat gibt es für Clara Kreutter eher Anzeigen und Drohungen.

Als Clara Sofie Kreutter in Spanien ihren Einstand feierte, gerieten dort Zuschauer und Medien in Verzückung. "Historisches Debüt", titelte etwa die renommierte Zeitung "El Mundo". Die Deutsche ist blond, eher zierlich, 29 Jahre jung - und verdient ihren Lebensunterhalt damit, gegen bis zu 600 Kilogramm schwere Bullen zu kämpfen. Kreutter ist "Rejoneadora", eine Stierkämpferin zu Pferd. Und zwar die erste, die aus einem anderen Land ohne Stierkampftradition kommt. Ohnehin sind Frauen in dieser Männerdomäne sehr, sehr selten.

Das ...