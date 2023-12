Eine Lucia aus Graz leuchtet in Schweden

Für Ilvi Wunsch ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Die Elfjährige aus Graz ist heuer die Lucia im Kinderkirchenchor von Björsäter.

Die Schweden ticken anders. Je dunkler es im Dezember wird, umso mehr freuen sie sich. Alle fiebern, ob Klein oder Groß, dem 13. Dezember entgegen. Dann ist Luciatag, der voll Inbrunst und mit viel Kerzenlicht und Safranhefeteiggebäck gefeiert wird - egal ob in den Kindergärten oder Schulen, in den Büros, Altenheimen oder Kirchen. Während wir hierzulande um den Adventkranz hocken, wandert die Lucia im hohen Norden mit einem (heute aus Sicherheitsgründen elektrisch erleuchteten) Kerzenkranz auf dem Kopf durch die Dunkelheit. Und das wirkt magisch.

Ob es sich dabei um eine Huldigung der heiligen Lucia aus Syrakus handelt oder um das Vertreiben von bösen Geistern und sprechenden Tieren, die sich in der Finsternis verstecken, ist einerlei. Ganz irdisch ist, dass allerorts für Gesprächsstoff und Wettbewerb sorgt, wer als Lucia die glockenhell singende Gefolgschaft aus weiß gewandeten Mädchen, Sternenjungen und Lebkuchenmann anführen darf. Nicht selten rittern in den Ortschaften mehrere Anwärter(-innen) um die Hauptrolle - Buben sind in Schweden dabei nicht ausgeschlossen.

In der Dorfkirche von Björsäter in Östergötland ist heuer übrigens Ilvi Wunsch aus Graz die Lucia. Die Elfjährige lebt seit vier Jahren mit ihren Eltern in Schweden und singt im örtlichen Kinderkirchenchor. Ein Foto von ihr finden Sie auf www.SN.at