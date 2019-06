Eine Million sexuell übertragbare Infektionen am Tag

Mit sexuell übertragbaren Krankheiten stecken sich nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit pro Tag mehr als eine Million Menschen an. Jedes Jahr gibt es unter 15- bis 49-Jährigen nach einer neuen Schätzung 376 Millionen neue Infektionen mit Trichomonaden, Chlamydien, Gonokokken oder Syphilis, berichtete die WHO am Donnerstag in Genf.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sonya Schönberg Kondome könnten viele Infektionen verhindern