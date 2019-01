Eine Saudi-Frau kämpft gegen die Abschiebung

Auf der Flucht vor ihrer Familie saß eine 18-Jährige auf dem Flughafen in Bangkok fest. Rahaf al-Kunun fürchtet um ihr Leben, sollte sie in ihre Heimat zurückkehren müssen.

Mit internationaler Hilfe hat eine junge Frau aus Saudi-Arabien die drohende Abschiebung in ihre Heimat verhindern können. Der 18-jährigen Rahaf Mohammed al-Kunun gelang es vom Flughafen Bangkok aus, mit einer Serie von Twitter-Botschaften in kurzer Zeit eine Kampagne auf die Beine zu stellen. Zunächst wollten die thailändischen Behörden die Frau nach Hause schicken. Am Montag hieß es, sie werde nicht gegen ihren Willen zur Ausreise gezwungen. Nun soll sie rasch Asyl in einem Drittland bekommen. Nach ersten Meldungen konnte sie den Flughafen am Montag in Begleitung von Vertretern des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR verlassen. Bis zu Redaktionsschluss war unklar, wo sich die 18-Jährige nun aufhält.