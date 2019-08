Eine Tote bei Feuer in Spitalsanbau in Paris

Bei einem Brand in einem Krankenhausanbau in einem Pariser Vorort ist eine Frau ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Zwei Feuerwehrmänner hätten bei dem "schwierigen Einsatz" in Creteil schwere Verletzungen erlitten, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Guillaume Fresse.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Der Brand war am Mittwochabend ausgebrochen