Eine Tote bei Umzug zum Dreikönigstag in Andalusien

Beim traditionellen Umzug am Vorabend des Dreikönigstags ist in Südspanien eine Frau ums Leben gekommen, als einer der Prunkwagen in die Zuschauermenge fuhr. Weitere fünf Zuschauer seien bei dem Unfall in der andalusischen Kleinstadt Marchena etwa 60 Kilometer östlich von Sevilla verletzt worden, darunter ein Kind, teilte der Rettungsdienst am Donnerstagabend auf Twitter mit.

SN/APA/AFP (Archiv/Themenbikd)/GABR Dreikönigsumzüge haben in Spanien Tradition