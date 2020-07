Einsamer Elefant aus pakistanischem Zoo darf in die Freiheit

Ein pakistanisches Gericht hat dem Umzug eines einsamen und offenbar psychisch kranken Elefanten aus einem Zoo in Islamabad in ein Naturschutzgebiet zugestimmt. Ein Expertengremium habe für das Tier ein 25.000 Hektar großes Naturschutzgebiet in Kambodscha gefunden, teilten die Behörden am Samstag mit.

SN/APA (AFP)/FAROOQ NAEEM Der Elefant fristete bisher ein trauriges Zoo-Dasein