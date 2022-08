Einsatz geht im Berliner Grunewald weiter

Die Berliner Feuerwehr hat ihre Löscharbeiten bei dem Brand im Grunewald am Montag fortgesetzt und will im Tagesverlauf versuchen, näher an den dortigen Sprengplatz heranzukommen. Ziel sei es, den Gefahrenbereich zu verkleinern, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Früh. Die Lage im Einsatzgebiet sei stabil, aber noch nicht unter Kontrolle. Bei einer Einsatzbesprechung wollten die Einsatzkräfte die Lage neu bewerten.

SN/APA/dpa/Christophe Gateau Brand im Berliner Grunewald ohne Ende - Feuerwehr weiter im Einsatz