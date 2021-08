Einsatzkräfte sind gefordert

Waldbrände zu bekämpfen erfordert umfassendes Wissen und große Erfahrung. Die Flammen werden vom Boden aus bekämpft. Unterstützung kommt oft auch aus der Luft.

Im Mittelmeerraum kämpften die Einsatzkräfte am Dienstag weiter gegen schwere Waldbrände. Die Flammen auf der griechischen Insel Euböa loderten unkontrolliert. In der Türkei entspannte sich die Gesamtlage zwar, jedoch fachte Wind einen Großbrand im Südwesten des Landes weiter an. In Italien ist der Nationalpark Aspromonte bedroht.

Die Einsatzkräfte leisten bei der Brandbekämpfung Schwerstarbeit - vor allem bei der herrschenden Hitze. Grundsätzlich werden Waldbrände vom Boden aus bekämpft. Wie genau, hängt von der Art des Brandes ab. Bei großen ...