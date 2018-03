Einstein-Brief erzielte bei Auktion mehr als 80.000 Euro

Ein von Albert Einstein geschriebener Brief hat bei einer Auktion in Jerusalem am Dienstag umgerechnet 83.600 Euro erzielt. Der berühmte Physiker hatte das handgeschriebene Manuskript über das Gravitationsprinzip nach Angaben des Auktionshauses Winner's im Jahr 1928 von Berlin aus an einen Mathematikerkollegen geschickt. Der Käufer blieb anonym.

