Einstürzende Betondecke riss 4 Arbeiter in Bayern in den Tod

Auf einer Baustelle in Oberbayern ist am Freitag bei Betongießarbeiten eine Decke eingestürzt. Vier Arbeiter kamen bei dem Unfall in Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) ums Leben. Sie wurden teils unter Trümmern und flüssigem Beton begraben. Unter den Toten ist auch ein 16-jähriger Lehrling. Graue Trümmerhaufen zeugten von dem Unglück. Mit schwerem Gerät, aber teils auch mit bloßen Händen versuchten die Helfer, die Verschütteten aus den Betonmassen zu befreien.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Schweres Baustellenunglück in Bayern