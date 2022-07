Einzelgewinner bei US-Lotterie erhält 1,34 Milliarden Dollar

In den USA wartet ein Lotteriegewinn von 1,34 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,31 Milliarden Euro) auf einen einzelnen Gewinner. Der Inhaber oder die Inhaberin des Gewinnscheins, dessen Kauf zwei Dollar kostete, hatte bei der Ziehung am Freitag alle sechs Zahlen richtig. Die Lotterieveranstalter erklärten am Samstag, der Gewinnschein für den Mega-Jackpot sei im Bundesstaat Illinois verkauft worden. Wer gewonnen habe, sei noch nicht bekannt.

SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Das Siegerlos wurde in Illinois verkauft