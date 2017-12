Eisige Temperaturen und starke Schneefälle in Nordamerika

Während sich der Winter in Europa derzeit meist von seiner milderen Seite zeigt, leiden Teile Nordamerikas unter einem heftigen Kälteeinbruch. In der in den USA als "Kältekammer der Nation" bekannten Kleinstadt International Falls (Bundesstaat Minnesota) nahe der Grenze zu Kanada fiel die Temperatur am Mittwoch auf -37 Grad Fahrenheit (-38,33 Grad Celsius), wie der örtliche Wetterdienst mitteilte.

SN/APA/AFP/ALICE CHICHE So kalt kann es gar nicht sein, dass für ein Selfie keine Zeit wäre – Quebec Cit, Kanada. SN/APA/AFP/ALICE CHICHE Für das Eislaufen ist die Kältewelle sehr brauchbar – hier in Quebec City (Kanada). SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Kältewelle in Nordamerika – nur dick eingemummt wagen sich die Menschen außer Haus (hier ein Beispiel aus Montreal, Kanada).