Eitan soll bei Tante wohnen

Der heute Sechsjährige ist der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore. Um das Kind tobt ein Sorgerechtsstreit. Ein Gericht hat nun eine Entscheidung getroffen.

Die Rückkehr des kleinen Eitan nach Italien wird wahrscheinlicher. Ein Bezirksgericht in Tel Aviv wies am Donnerstagabend die Berufung der Familie mütterlicherseits zurück. Großvater Shmuel Peleg und Großmutter Esther Cohen hatten gegen eine entsprechende Entscheidung erster Instanz eines Gerichts in Tel Aviv Protest eingelegt. Demzufolge muss Eitan zurück in die Obhut seiner Tante väterlicherseits gebracht werden. Eitan soll nun innerhalb von 15 Tagen nach Italien zurückkehren.

Wie das israelische Fernsehen Freitagmittag berichtete, wird die Familie um den Großvater ...