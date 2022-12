El Salvador: Aktion gegen Drogenbanden am Heiligen Abend

El Salvador hat am Heiligen Abend mit einer Militäroperation gegen Drogenhändler in einer Gemeinde von San Salvador begonnen, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Die Regierung habe tausend Soldaten und rund 130 Polizisten eingesetzt, die seit dem Morgengrauen an einer Operation in der armen Gemeinde Tutunichapa teilgenommen hätten, teilte Präsident Nayib Bukele auf Twitter mit.

SN/APA/AFP/MARVIN RECINOS Militäraktion gegen Drogenbanden in El Salvador am Heiligen Abend