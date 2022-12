El Salvador lässt Militär gegen Drogenbanden aufmarschieren

Im Kampf gegen die Bandenkriminalität in El Salvador haben rund 2.000 Soldaten und Polizisten zwei Viertel der Hauptstadt San Salvador umstellt. "Mehr als 1.000 Soldaten und 130 Polizeibeamte" würden "die noch verbliebenen Kriminellen" aus dem "völlig umstellten" Stadtteil Tutunichapa in San Salvador herausholen, gab Präsident Nayib Bukele am Samstag auf Twitter bekannt.

SN/APA/AFP/MARVIN RECINOS Militäraktion gegen Drogenbanden in El Salvador am Heiligen Abend