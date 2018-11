Ein Elch hat offenbar Gefallen an einer Kuhherde in Coswig (Sachsen-Anhalt) gefunden. Das Tier weiche den Mutterkühen seit vier Wochen nicht von der Seite, sagte Landwirt Hartmut Schröter. Nur nachts verlässt der Elch die Weide, kommt aber tagsüber immer zurück. "Mit seinen hohen Beinen stakst er einfach über den Zaun." Schröter vermutet: "Wir haben derzeit keinen Bullen bei der Herde - vielleicht will der Elch seine Rolle übernehmen."

Quelle: SN, Dpa