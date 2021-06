Elektronik-Müll als immer gefährlicheres Gesundheitsrisiko

Die wachsenden Berge von Elektronik-Müll werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Millionen von Menschen zu einem immer gefährlicheren Gesundheitsrisiko. Gerade Kinder, Jugendliche und Schwangere müssten davor besser geschützt werden, forderte die WHO am Dienstag.

SN/APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY Giftstoffe bedrohen besonders Kinder und Babys