Elf Soldaten bei Selbstmordanschlag in Pakistan getötet

Bei einem Selbstmordanschlag im Nordwesten Pakistans sind am Samstag mindestens elf Soldaten getötet worden. 13 weitere Soldaten seien bei der Attacke auf einen Stützpunkt im Swat-Tal verletzt worden, teilte die pakistanische Armee mit. Demnach nahm der Angreifer den Sportplatz des Stützpunkts ins Visier. Die radikalislamischen pakistanischen Taliban nahmen die Tat für sich in Anspruch.

"Der Selbstmordattentäter hat sich bei einem Kontrollposten in der Nähe eines Hauptquartiers der Armee in der Talregion von Kabal in die Luft gesprengt", sagte Polizeisprecher Karman Khan. Regierungschef Shahid Khaqan Abbasi verurteilte den Anschlag. "Kein feiger Angriff kann uns davon abhalten, unseren Kampf gegen die Bedrohung durch den Terrorismus zu Ende zu führen."

Im Nordwesten Pakistans verüben Extremisten immer wieder Anschläge, auch wenn die Gewalt in der Grenzregion zu Afghanistan in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Die pakistanischen Taliban hatten zwischen 2007 und 2009 faktisch die Kontrolle über das Swat-Tal und setzten dort die Sharia durch, bis sie von der Armee zurückgedrängt wurden.

(Apa/Dpa/Ag.)